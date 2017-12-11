Россия разочарована реакцией ОБСЕ на притеснения СМИ, заявил Лукашевич

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия разочарована тем, как ОБСЕ в лице спецпредставителя по свободе СМИ Арлема Дезира реагирует на притеснения российских СМИ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Что касается представителя по вопросам СМИ, мы, если честно, очень сильно разочарованы тем, как действует господин Дезир, при том что министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров очень четко сказал, что у нас были иные ожидания от тех людей, которых поставили во главу институтов — это и представитель по вопросам СМИ, это и БДИПЧ, это, в определенной мере, и верховный комиссар по вопросам меньшинств", — заявил Лукашевич на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Дезир на случаи притеснения российских СМИ реагировал "очень вяло, не без прямых подсказок".

"Потому что как только что-то происходило в России, тут же появлялись достаточно политизированные пресс-релизы, которые давали очень ложное впечатление людям, которые знакомятся с этими документами", — добавил он.

Кроме того, Лукашевич отметил, что офис Дезира допускал политизированные оценки событий, произошедших в России или имеющих к ней отношение, а также его заявления, по мнению российского дипломата, вели к поляризации мнений среди стран-участниц, а не к поиску решения проблем.