Суд в Киеве начал допрос Яценюка по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в понедельник дает показания в ходе заседания Оболонского районного суд Киева по делу против бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее источник РИА Новости в генпрокуратуре сообщил, что суд в понедельник также допросит главу МВД Украины Арсена Авакова в качестве свидетеля по делу Януковича о госизмене.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Суд ранее разрешил допросить на заседании свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.