Оппозиция требует аннулировать итоги выборов президента в Гондурасе

МЕХИКО, 9 дек – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Гондураса от оппозиционной Либеральной партии Луис Селайя потребовал аннулировать итоги президентских выборов в стране.

"Сегодня в 21.00 (06.00 мск субботы — ред.) мы представили в верховный избирательный суд жалобу с требованием аннулировать выборный процесс на уровне президента. Гондурас заслуживает уважения и достоинства", — написал Селайя в своем микроблоге в Twitter.

Селайя занял третье место по итогам выборов, прошедших 26 ноября. Он является союзником основного кандидата альянса оппозиции Сальвадора Насраллы, получившего, по последним данным избирательных властей, 41,38% голосов. За действующего президента Хуана Орландо Эрнандеса отдано 42,98%, однако новым избранным главой государства он пока не объявлен. Оппозиция не признает итоги голосования.