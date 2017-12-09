СМИ: Подтверждена первая смерть от природных пожаров в Калифорнии

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жительница американского штата Калифорния погибла в ДТП во время эвакуации из-за масштабных пожаров на юге штата, сообщает газета Los Angeles Times.
Лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря, распространению огня способствует ветреная и сухая погода, которая, по прогнозу синоптиков, продлится до воскресенья. По последним данным, в штате выгорели 57 тысяч гектаров, 212 тысяч человек эвакуированы. Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации.