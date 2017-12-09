Генпрокуратура Украины сообщила, когда Саакашвили изберут меру пресечения

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Суд по избранию меры пресечения экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, скорее всего, состоится в субботу, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в СИЗО. Согласно закону, у правоохранителей есть 72 часа для избрания ему меры пресечения.

На вопрос корреспондента РИА Новости, когда состоится суд, Сарган ответила: "Задержание было вечером, суд на следующий день. Скорее всего, уже сегодня (в субботу ред.)".

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.