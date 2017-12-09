Климкин назвал свою встречу с Лавровым уникальной

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал уникальной свою встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" мероприятия ОБСЕ в Вене.

"Это была уникальная встреча, посвящённая именно обмену. И мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ", — передает слова Климкина телеканал "112 Украина"

Однако украинский министр отметил, что в ближайшее время он не планирует вновь встретиться с главой МИД России.

Климкин также рассказал о том, что стороны обменялись мнениями по поводу миротворцев в Донбассе. Однако украинский дипломат отметил, что разногласия по этому вопросу остаются "фундаментальными".

Встреча глав МИД России и Украины состоялась 7 декабря в Вене. Беседа двух дипломатов состоялась впервые за долгое время по инициативе украинской стороны. Ранее глава российского дипломатического ведомства, комментируя встречу с Климкиным, отметил, что в ходе встречи были затронуты нюансы обмена пленными по предложению координатора делегации правительства Украины в контактной группе по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука.