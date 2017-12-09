Пушков отреагировал на заявления Климкина о планах давить на Россию

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не даст ввести "оккупационный режим" в Донбассе.

"Климкин собрался давить на нас "с помощью друзей и партнеров" по Донбассу. Дави — не дави, а оккупационный режим Россия там ввести не позволит", — написал Пушков в Twitter

В четверг в Вене по инициативе украинской стороны состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Павла Климкина в двустороннем формате. По ее окончании глава МИД Украины сообщил, что обсудил с Лавровым вопрос обмена пленными в Донбассе.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва обеспокоена попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Киев не согласен с этим проектом. По словам Лаврова, "взамен предлагаются идеи, равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой".

Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.