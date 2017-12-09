Пушков отреагировал на заявления Климкина о планах давить на Россию

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не даст ввести "оккупационный режим" в Донбассе.Twitter.
В четверг в Вене по инициативе украинской стороны состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Павла Климкина в двустороннем формате. По ее окончании глава МИД Украины сообщил, что обсудил с Лавровым вопрос обмена пленными в Донбассе.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва обеспокоена попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Киев не согласен с этим проектом. По словам Лаврова, "взамен предлагаются идеи, равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.