Лавров заявил о противоречиях России и США по Украине и Сирии

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. У России и США есть немало противоречий по Украине и Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в Вене.

Российский министр сообщил, что стороны уделили в ходе встречи немало внимания украинской проблематике.

"У нас здесь меньше совпадающих подходов, хотя и по Сирии есть немало противоречивых позиций. Мы о них говорили, и наши военные о них говорят", — рассказал журналистам Лавров.

"Мы заявили о безальтернативности минских договорённостей, попросили американскую сторону, что и они такую же позицию сохраняют. Надеюсь, что это подтверждение отражает нынешнее положение дел в Вашингтоне", — пояснил глава российского МИД.