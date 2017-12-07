БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Съезд немецких социал-демократов переизбрал Мартина Шульца на пост председателя партии.

"Поддержка — 81,9 процента голосов", — заявила представитель СДПГ.

Ранее съезд проголосовал за предложение президиума партии во главе с Шульцем о начале предварительных консультаций с альянсом ХДС/ХСС о формировании нового правительства Германии.

Бывший глава Европарламента Мартин Шульц был избран на пост председателя СДПГ в начале года, одновременно он возглавил партийный список на выборах 24 сентября.

В конце сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых СДПГ потерпела историческое поражение, получив лишь 20,5% голосов (153 места в парламенте). После этого Шульц заявил, что партия отказывается от участия в будущем правительстве, уходит в оппозицию.

Однако после провала предварительных переговоров о создании кабмина при участии альянса ХДС/ХСС во главе с Меркель, а также либералами из Свободной демократической партии и "Зелеными", Шульц сказал, что съезд СДПГ может санкционировать старт переговоров с Меркель и ее соратниками по вопросу о формировании кабинета.