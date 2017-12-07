Лавров и Тиллерсон обсудили договоренности Путина и Трампа во Вьетнаме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ход реализации достигнутых во Вьетнаме договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Он рассказал, что встреча была достаточно продолжительной, около часа.

"Особое внимание мы уделили реализации тех договоренностей, которые закреплены в заявлении президентов Путина и Трампа, которое было принято в Дананге на полях саммита АТЭС. В частности, мы обсудили, как идут контакты по линии наших внешнеполитических ведомств, по линии военных на земле. Поставили некоторые вопросы, которые требуют прояснения с точки зрения того, что происходит", — сказал Лавров журналистам.