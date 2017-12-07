Эрдоган попросил Грецию выдать подозреваемых в попытке переворота

АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Анкара вновь поставила перед Афинами вопрос о выдаче военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке переворота в июле прошлого года, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Грецию.

Апелляционный суд в Афинах в мае отказался удовлетворить новый запрос турецких властей на экстрадицию двух из восьми военнослужащих, бежавших в Грецию на вертолете в июле 2016 года после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции. Ранее суд отказал в выдаче еще шести военных.

"Турция долго борется с террористическими организациями. Греция – это одна из тех стран, с которыми нам проще всего найти взаимопонимание по теме борьбы с терроризмом. По возврату членов FETO (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.) мы сразу начали диалог с (премьером Греции Алексисом – ред.) Ципрасом, и сегодня у меня есть призыв к нему. Справедливость не должна наступить слишком поздно. Их нужно вернуть в Турцию, они осуществили попытку переворота", — заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с Ципрасом в Афинах. Трансляцию вел телеканал NTV.

В свою очередь, Ципрас отметил, что Греция является правовым государством, и все необходимые решения будут приняты судебными органами.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. Власти Турции обвинили организацию Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Бежавшие в Грецию военнослужащие заявляли, что не причастны к перевороту, а бежали из опасений за свою жизнь.