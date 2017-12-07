США намерены построить в Иерусалиме новое здание посольства

ИЕРУСАЛИМ, 7 дек — РИА Новости. США собираются строить новое здание для своего посольства в Иерусалиме на одном из земельных участков, которыми они владеют в городе, признанном ими столицей Израиля, сказал РИА Новости министр по делам Иерусалима Зеев Элькин.

Сразу после заявления президента США Дональда Трампа он предложил всяческую помощь своего министерства в переводе дипломатической миссии, которая сейчас находится в Тель-Авиве.

"Они говорили о нескольких годах, которые требуются для того, чтобы найти земельный участок и построить новое посольство по всем требованиям безопасности, как они это воспринимают. Надеюсь, это будет в как можно более короткие сроки. Мы готовы им в этом всячески помогать", — сказал Элькин.

"Еще непонятно, где это будет. Есть разные варианты, у них есть разные земельные участки в собственности, которыми они могут воспользоваться", — добавил он.