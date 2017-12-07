В ДНР заявили об ухудшении ситуации в занятых силовиками поселках

ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает ухудшение ситуации в населенных пунктах Гладосово и Металлист в районе Горловки, которые были заняты украинскими силовиками, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командование самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о захвате украинскими силовиками населенных пунктов Гладосово и Металлист (Травневое-ред). В ведомстве неоднократно заявляли о потерях силовиков в этом районе по причине перестрелок между подразделениями вооруженных сил Украины.

"Мы продолжаем отмечать ухудшение ситуации в населенных пунктах Гладосово и Металлист (Травневое — ред). Противник, понимая, что оставит населенные пункты в ближайшее время из-за массовых потерь своих военнослужащих и удержания тактически невыгодного положения, не восстанавливает линии электропередачи, ведущие к поселку, а лишь на время для обеспечения оккупационных действий своих подразделений пригнал дизельный генератор", — сказал Басурин.

Он пояснил, что, согласно данным местных жителей, электричество подается только в те дома, в которых проживают военнослужащие. Басурин подчеркнул, что силовики не выпустили жителей данных населенных пунктов для получения гуманитарной помощи организованной руководством ДНР.