У Рады митингуют социалисты, требуя увеличить пенсии и зарплаты в три раза

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Украинские социалисты митингуют у здания Верховной рады Украины, требуют повышения минимальной зарплаты до 10 тысяч гривен (370 долларов), а минимальной пенсии — до 5 тысяч гривен (185 долларов).

На сегодня минимальная зарплат на Украине составляет 3200 гривен (119 долларов), минимальная пенсия — около 1500 гривен (56 долларов).

Участники митинга держат в руках флаги Социал-демократической партии и Социалистической партии Украины. Они также держат транспаранты с надписями: "минимальная зарплата 10 тыс гривен", "минимальная пенсия 5 тысяч гривен".

Активисты с большим транспарантом перекрыли движение автотранспорта по улице Грушевского и Шелковичной.

Под Радой перекрыли дорогу и требуют втрое увеличить пенсии и зарплаты https://t.co/nFrV060Pvj #Общество pic.twitter.com/tD1tGnmKX7 — РИА Новости Украина (@RIANUkraine) 7 декабря 2017 г.

​Ситуация на митинге спокойная, участники протеста находятся отдельно от участников митинга сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.