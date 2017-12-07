Эксперт рассказал о возможном сотрудничестве России и США в Ираке

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия и США могут взаимодействовать в уничтожении боевиков на западе Ирака, но только на уровне обмена информацией о целях, как это происходило в Сирии, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия готова помочь США в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.

"Да, (возможно оповещение) друг друга о планах, но не глубже, никаких совместных операций не ведется в этом случае", — сказал Мураховский.

Он уточнил, что взаимодействие может быть выстроено примерно так, как это происходило в Сирии, то есть у каждой стороны имеется своя географически выделенная зона ответственности. В пределах этих зон стороны действуют против боевиков самостоятельно, но обмениваются информацией о целях.

Эксперт так же, как и начальник генштаба, отметил вклад курдских отрядов самообороны в разгром террористической группировки "Исламское государство"*, но выразил сомнение, что удастся быстро договориться о роли курдов в регионе после конфликта.

"Найдутся, конечно, меры, вопрос будет о политической роли, о политической автономии некой. Здесь, конечно, я думаю, пойдут на достаточно большие уступки для них. Но мы знаем, что целый ряд участников будут резко возражать любому позитивному процессу в сторону курдов, в первую очередь Турция", — добавил Мураховский.

*Террористическая организация, запрещена в России