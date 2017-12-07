В ЛНР из-под завалов на шахте "Черкасская" извлекли тело горняка

ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. Спасатели в самопровозглашенной Луганской народной республике извлекли из-под завалов в результате аварии на шахте "Черкасская" тело горняка, сообщили в четверг в МЧС ЛНР.

"Шестого декабря в 23.55 (22.55 мск) при ведении работ по разбору завала горноспасателями обнаружено место нахождения третьего пострадавшего шахтера без признаков жизни. Седьмого декабря в 00.25 (6 декабря 23.25 мск) тело погибшего горняка извлекли из-под завала, затем произведена его транспортировка на поверхность", — цитирует сообщение МЧС Луганский информационный центр.

По данным Луганского информационного центра, авария на шахте "Черкасская" в городе Зимогорье произошла вечером 30 ноября. На глубине 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы. В результате происшествия горный мастер 1968 года рождения с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Два горнорабочих оказались под завалами. Одного из них спасатели 3 декабря подняли на поверхность и доставили в больницу.