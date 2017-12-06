Конгресс США заблокировал резолюцию об импичменте Трампу

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Конгресс США в среду отклонил резолюцию о вынесении импичмента президенту Дональду Трампу.
Впрочем, как оказалось, у абсолютного большинства других членов палаты представителей данная идея поддержки не нашла. За ее реализацию проголосовали только 58 человек, 364 высказались против. Примечательно, что к республиканцам в этом вопросе присоединилась значительная часть демократов.
Как заявили лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и ее заместитель Стени Хойер, "сейчас не время рассматривать статьи импичмента".