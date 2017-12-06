Эксперт оценил последствия переноса посольства США в Иерусалим

ДУБАЙ, 6 дек — РИА Новости. Намерение президента США Дональда Трампа заявить о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признав Иерусалим столицей Израиля, в случае его воплощения будет иметь серьезные негативные последствия, которые распространятся на весь исламский мир, считает эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" доктор наук Шади Абдель Вахаб.

"Это решение на руку экстремистским силам в исламском мире, которые смогут ссылаться на это в своей пропаганде и настаивать на насилии как единственном способе решения проблемы, как и в палестинской среде, так и во всем мусульманском мире", — сказал аналитик в интервью РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, такое решение, которое принимается при отсутствии какого-либо плана по возобновлению мирного процесса со стороны США, сделает обстановку в переживающем большие потрясения регионе еще более напряженной.

"В то время, когда в регионе идет серьезная борьба, в том числе между Саудовской Аравией и Ираном, решение США о перенесении посольства в Иерусалим играет на руку Ирану и ослабляет позиции американского союзника — Эр-Рияда, когда внимание от действий Ирана в арабском мире отвлекается на другую проблему", — добавил Абдель Вахаб.

Он высказал уверенность, что арабские и мусульманские лидеры предпримут все усилия, в частности, по линии региональных и международных организаций, чтобы оказать давление на Израиль и США и воспрепятствовать исполнению этого решения, которое идет вразрез с резолюциями ООН.

"По причине того, что арабский мир ослаблен различными расколами, ему не так просто найти эффективные рычаги давления на США и Израиль, но палестинская проблема по-прежнему остается самой главной для арабских лидеров, поэтому они будут искать все возможные способы донести свою точку зрения до американской администрации и Израиля", — отметил эксперт.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп 6 декабря признает Иерусалим столицей Израиля. По мнению экспертов, за этим может последовать юридическое признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США.

Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир не признает аннексию и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.