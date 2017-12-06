В МИД рассказали о развитии ситуации вокруг дипсобственности в США

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Вопрос о том, какая юридическая фирма представит интересы Москвы в американском суде по делу о российской дипсобственности, будет решен "в разумные сроки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не на пороге принятия этого решения, потому что мы еще не проделали всю необходимую для этого домашнюю работу, назовем ее так. Но процесс идет достаточно интенсивно, и никто поручений президента, разумеется, не отменял. Американцы должны исходить из того, что российский иск в их суд будет подан. Через кого, кто будет представлять наши интересы — это другой вопрос, но и он будет решен в разумные сроки", — сказал Рябков в беседе с российскими журналистами.

Как отметил дипломат, прежде чем определяться с тем, кто будет представлять интересы Москвы по этому делу, РФ должна собрать все материалы и проработать все необходимые документы, которых "немало с учетом совершенно беспрецедентного характера произошедшего в последние месяцы".

"Президент России соответствующие поручения дал, МИД этим занимается активнейшим образом. Я не думаю, что вопрос о том, кто именно будет представлять наши интересы в американском суде, останется на втором плане и не будет решен в достаточно короткий промежуток времени", — указал Рябков.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.