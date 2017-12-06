В ДНР обвинили Киев в искажении докладов ОБСЕ по обстрелам

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе искажают факты по обстрелам территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

По данным ведомства, в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 5 декабря говорится, что камера, установленная в районе Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала огневую активность со стороны позиций украинских силовиков.

"Таким образом, украинская сторона в СЦКК, обвиняющая вооруженные силы ДНР в обстрелах ДФС, нагло перевирает отчет СММ ОБСЕ", — сказал представитель ведомства.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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