Трамп занял второе место в номинации "человек года" по версии журнала Time

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал вторым в списке финалистов на звание "человек года" по версии редакции американского журнала Time, сообщил в эфире шоу Today телеканала NBC главный редактор журнала Эдвард Фельсенталь.

"Он изменил саму природу президентства и то, как работает Белый дом", — сказал Фельсенталь.

Третье место занял председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее журнал Time назвал "человеком года" женщин из так называемой группы Silence Breakers ("Нарушившие тишину"), рассказавших о сексуальных домогательствах. Среди них актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер. Их совместная фотография появилась на обложке журнала.

В этом году появилось движение Me Too, участники которого рассказывают о том, что подвергались сексуальным приставаниям. Оно зародилось после того, как The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве таких случаев с участием знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927-го. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.