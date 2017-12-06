Трамп занял второе место в номинации "человек года" по версии журнала Time

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал вторым в списке финалистов на звание "человек года" по версии редакции американского журнала Time, сообщил в эфире шоу Today телеканала NBC главный редактор журнала Эдвард Фельсенталь.
Третье место занял председатель КНР Си Цзиньпин.
Ранее журнал Time назвал "человеком года" женщин из так называемой группы Silence Breakers ("Нарушившие тишину"), рассказавших о сексуальных домогательствах. Среди них актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер. Их совместная фотография появилась на обложке журнала.
"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927-го. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.