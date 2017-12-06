В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,2

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новые подземные толчки магнитудой 4,2 произошли в среду в провинции Бушер на юго-западе Ирана, сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на данные сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 20 километров вблизи города Дайер, расположенного в 200 километрах от города Бушер. Никаких данных о гибели или ранении людей пока не поступало, отмечает агентство.

Во вторник два подземных толчка магнитудой 4,9 и 3,8 произошли в Дайере и расположенным рядом с ним городом Кенган, в результате 16 человек получили ранения.

Примерно в 20 километрах от города Бушер расположена одноименная атомная электростанция. На ней эксплуатируется достроенный с участием России энергоблок №1. Идет строительство энергоблока №2 "Бушер".

В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, погибли 569 человек. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.