В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (83)

Разрушенный в результате обстрела дом в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

Разрушенный в результате обстрела дом в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

"В последние дни мы отмечаем обострение ситуации на линии соприкосновения. Украинские силовики вразрез минским договоренностям применяют артиллерийские орудия при обстреле территорий нашей республики", — заявил он на брифинге.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики планируют ряд обстрелов населенных пунктов, расположенных в нейтральной зоне, чтобы позднее обвинить в них ополченцев.