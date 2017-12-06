В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"В последние дни мы отмечаем обострение ситуации на линии соприкосновения. Украинские силовики вразрез минским договоренностям применяют артиллерийские орудия при обстреле территорий нашей республики", — заявил он на брифинге.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики планируют ряд обстрелов населенных пунктов, расположенных в нейтральной зоне, чтобы позднее обвинить в них ополченцев.