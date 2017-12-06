ВСУ перебросили на горловское направление 18 РСЗО "Град", заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила на горловском направлении 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" украинских силовиков, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой выявлено местоположение восьми единиц РСЗО "Град" в промышленной зоне Дзержинска, шесть единиц в частном секторе Новгородского и четырех единиц вблизи Зеленополья (все населенные пункты под контролем Киева — ред.)", — сказал Басурин.

По его словам, также отмечено "восполнение запасов боеприпасов к РСЗО "Град" в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде, которая находится на горловском направлении". "Обращаем внимание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на факт возможного применения реактивного дивизиона 128 бригады по территории ДНР и призываем международных наблюдателей усилить бдительность для недопущения украинской стороной грубого нарушения минских договоренностей", — добавил Басурин.

Он также заявил, что силовики обстреливают позиции ополченцев, "ведя корректировку минометного огня с использованием беспилотных летательных аппаратов". "Один из них был сбит нами вчера в районе поселка Гольмовский (под контролем ДНР — ред.) во время минометного обстрела противником жилого района населенного пункта", — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

По словам Басурина, использование сторонами конфликта беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в Донбассе, согласно Минским соглашениям, запрещено.