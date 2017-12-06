Вице-спикер Рады потребовала от Порошенко уволить генпрокурора Луценко

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид призвала президента Украины Петра Порошенко уволить генерального прокурора Юрия Луценко, который, по ее мнению, публично унизил депутата.
"Президент должен немедленно освободить Юрия Луценко от обязанностей генерального прокурора и обратиться к парламенту с представлением о его отставке… Необходимо немедленно расследовать преступление, совершенное генеральным прокурором в стенах украинского парламента", — заявила Сыроид.
Она заявила, что генеральный прокурор Украины во вторник "угрожал народному депутату Украины и пытался унизить его".