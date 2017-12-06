Вице-спикер Рады потребовала от Порошенко уволить генпрокурора Луценко

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид призвала президента Украины Петра Порошенко уволить генерального прокурора Юрия Луценко, который, по ее мнению, публично унизил депутата.

Накануне во время выступления генпрокурора в Раде между ним и главой фракции "Самопомошь" Олегом Березюком произошла словесная перепалка, в ходе которой Луценко усомнился в легальных источниках финансирования "Самопомощи" и призвал депутата сложить мандат. В партии посчитали, что генпрокурор публично унизил Березюка.

"Президент должен немедленно освободить Юрия Луценко от обязанностей генерального прокурора и обратиться к парламенту с представлением о его отставке… Необходимо немедленно расследовать преступление, совершенное генеральным прокурором в стенах украинского парламента", — заявила Сыроид.

Она заявила, что генеральный прокурор Украины во вторник "угрожал народному депутату Украины и пытался унизить его".