В Шотландии объявили штормовое предупреждение

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на четверг на севере Шотландии, на регион движется ураган "Каролина", говорится в сообщении гидрометеобюро Великобритании (Met Office).
"Самые сильные порывы ветра доберутся до северо-западной Шотландии утром в четверг, протянутся на восток и север Шотландии и северные острова во второй половине дня", — сказал руководитель Met Office Стив Рамсдейл. Ожидается, что ураган может отразиться на работе дорожных служб, паромном и авиасообщении, возможны отмены рейсов.
Помимо этого Шотландию ждет снег и лед: еще одно "желтое" предупреждение объявлено на пятницу и действует в Шотландии, Северной Ирландии, Уэльсе и западной Англии.
"Наше предупреждение показывает, что для ряда областей вероятны 2-5 сантиметров снега, на возвышенностях – 10-20 сантиметров… Еще одной помехой будет гололед, в особенности ночью и утром", — добавил Рамсдейл.