Контактная группа по Донбассу договорилась о разминировании к 20 декабря

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины завершился во вторник в Минске. Участники заседаний контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп приняли ряд решений в сфере безопасности и создали почву для договорённостей в преддверии заключительной в этом году встречи в Минске, которая должна пройти 20 декабря.

Опасный уровень



Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в ходе переговоров во вторник вопросы безопасности гражданского населения в зоне конфликта и соблюдение режима прекращения огня оставались одними из приоритетных. При этом он отметил, что число нарушений режима прекращения огня в Донбассе остается на высоком уровне.

По словам Сайдика, в этой связи участники переговоров в Минске отметили необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. "Это особенно важно в непосредственной близости к ключевым объектам гражданской инфраструктуры, в частности, в зимних условиях", — сказал он.

В свою очередь в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что меры по обеспечению режима прекращения огня должны выполняться всеми сторонами конфликта.

Как отметила пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах Виктория Талакина, в преддверии новогодних и рождественских праздников перед участниками контактной группы "стоит вопрос о необходимости продления действующего перемирия и достижения реального результата по соблюдению сторонами режима прекращения огня".

По ее словам, это возможно при условии публикации приказов о перемирии, внедрения дисциплинарных мер воздействия на нарушителей, отвода вооружений и разведения сил и средств. При этом в ДНР указали на недостаточно ответственное отношение Киева к вопросам соблюдения перемирия.

Новая попытка отвода сил



Между тем по итогам переговоров в Минске стало известно, что отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе может состояться 10 декабря.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине ранее подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил состоялось в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако отвод в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Последний обстрел в районе Станицы Луганской зафиксирован 2 декабря. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО (отдельных районов Луганской области — ред.) на протяжении семи дней 10 декабря запланировано провести разведение сил и средств на данном участке", — сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Безопасные пункты пропуска



По данным Сайдика, работы по разминированию пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе планируется завершить до 20 декабря.

По его словам, во время переговоров в Минске была проанализирована работа по разминированию и очищению от растительности территории пунктов пропуска. "Было отмечено, что эта работа будет завершена к 20 декабря", — сказал Сайдик журналистам.

Он также напомнил, что стороны конфликта подтвердили гарантии безопасности проведения работ по ремонту деревянных конструкций подхода к мосту в пункте пропуска в Станице Луганской 9-10 декабря.

Сайдик подчеркнул, что для обеспечения удобства и быстроты ремонтных работ пункт пропуска в эти дни будет закрыт.

Угроза гуманитарной катастрофы



Представители ДНР вновь подняли на минских переговорах вопрос о занятии украинскими силовиками ряда населенных пунктов на нейтральной территории в районе Горловки.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова обратилась в международные организации и к координатору рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фришу с просьбой незамедлительного разбирательства по данному факту, заявив, что ситуация созданная там украинскими силовиками может привести к гуманитарной катастрофе.

В аппарате правозащитника утверждают, что военнослужащие украинского батальона "Айдар" "запретили жителям выходить из своих домов, ограничив их возможности пополнить запасы провизии, воды и других предметов жизнеобеспечения". Кроме того, в данной местности отсутствует целенаправленное тепло- и водоснабжение, подача электроэнергии не осуществляется в течение недели.

"Данная ситуация грозит гуманитарной катастрофой. Погодные условия также усугубляют ситуацию. Фактически люди являются заложниками военнослужащих батальона", — добавили в ведомстве.

Обсуждение обмена продолжается



Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине продолжает обсуждать место и дату обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, сообщил по итогам переговоров в Минске полпред РФ Борис Грызлов.

"Важно не допустить провокаций, направленных на срыв договоренностей. Продолжается обсуждение процедуры, места и даты обмена. Контактная группа договорилась, что при необходимости будет проведена дополнительно видеоконференция на следующей неделе", — сказал он журналистам в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик подтвердил, что стороны конфликта в Донбассе пока не согласовали дату проведения обмена пленными.

"Стороны не определили дату обмена, но обязались завершить его до новогодних и рождественских праздников", — сказал Сайдик. По его словам, во вторник гуманитарная подгруппа обсудила технические вопросы, связанные с обменом пленными.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине Ольга Кобцева в свою очередь сообщила, что Киев продолжает проведение "процессуальной очистки" удерживаемых лиц.

"На сегодня мы можем говорить о наличии утвержденных списков лиц, подлежащих обмену. После урегулирования процедурных вопросов подгруппа обсудит и согласует дату и место проведения обмена", —написала Талакина на своей странице в Facebook.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

Обвинения в блокировании переговоров



Однако, похоже, процесс политического урегулирования конфликта стоит на месте.

"Киев по-прежнему не предпринимает шаги по политическому урегулированию конфликта. Необходимо добиться имплементации "формулы Штайнмайера", определяющей ввод в действие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе", — сказал Грызлов журналистам.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

И.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова также заявила, что представители Киева в политической подгруппе по Донбассу фактически блокируют переговорный процесс в Минске отсутствием единой позиции и несогласованностью своих действий.

"Украинские переговорщики фактически блокируют переговорный процесс отсутствием единой позиции и несогласованностью своих действий на разных уровнях. Это касается, в первую очередь, согласования компромиссного "механизма Штайнмайера" как наиболее приемлемого способа выхода из переговорного тупика… Несмотря на то, что порядок вступления в силу особого статуса Донбасса был согласован дважды президентом (Украины Петром — ред.) Порошенко в "нормандском формате", (представители Киева – ред.) отказываются подтвердить эту формулу в Минске", — заявила Никонорова.

Со схожим заявлением выступил представитель ЛНР в подгруппе Родион Мирошник. "Представители Киева регулярно срывают переговоры, заявляя, что не могут рассматривать этот вопрос, пока он обсуждается в "нормандском формате", — сказал Мирошник.

По его словам, координатор политической подгруппы от ОБСЕ обратился в контактную группу с просьбой, чтобы именно "нормандская четверка" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) дала поручение подгруппе рассмотреть и согласовать механизм вступления в силу особого статуса Донбасса, так называемую "формулу Штайнмайера".