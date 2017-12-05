Появилось видео освобождения Саакашвили

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Появилось видео освобождения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из микроавтобуса, в котором его удерживали силовики после задержания. Видеоролик опубликовало "Громадское ТВ".

На кадрах видно, как толпа оттесняет силовиков от микроавтобуса, открывает двери и вытаскивает политика наружу. Слышны приветственные возгласы и аплодисменты.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве провели обыск, сам он выбрался на крышу восьмиэтажного дома и грозил спрыгнуть вниз, однако был задержан. Сторонники политика "высвободили" его, и он направился к Верховной раде. Там Саакашвили провел митинг, на котором призвал украинцев выступить против действующей власти. Правоохранительные органы объявили экс-губернатора в розыск.