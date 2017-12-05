ОБСЕ не видит причин откладывать обсуждение статуса Донбасса, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Координатор политической подгруппы по Украине от ОБСЕ Пьер Морель не видит причин откладывать обсуждение на переговорах в Минске особого статуса Донбасса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Родион Мирошник.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Ранее в ЛНР неоднократно заявляли, что обсуждение особого статуса политической подгруппой по Донбассу неоднократно срывалось киевской стороной.

"Представители Киева регулярно срывают переговоры, заявляя, что не могут рассматривать этот вопрос, пока он обсуждается в "нормандском формате". При этом координатор от ОБСЕ (Пьер Морель — ред.) заметил, что нет ни единого запрета обсуждать "формулу Штайнмайера" и этот процесс никак не связан с действиями в "нормандском формате", — сказал Мирошник.

По его словам, в связи с этим Морель обратился в контактную группу с просьбой, чтобы именно "нормандская четверка" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) дала поручение подгруппе рассмотреть и согласовать механизм вступления в силу особого статуса Донбасса, так называемую "формулу Штайнмайера". "Ближайшее заседание в "нормандском формате" должно пройти в ближайшую субботу в Минске на уровне заместителей дипломатических советников руководителей государств четверки", — заявил собеседник агентства.

По мнению Мирошника, Киев сознательно стремится не рассматривать и не согласовывать политические вопросы, так как "это прямое движение к мирному урегулированию". "Режиму Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — ред.) это совершенно не нужно. Но противится рассмотрению не сам Порошенко, а представители в группе, которые нарушают обязательства, данные Порошенко "нормандскому формату", — заявил Мирошник.