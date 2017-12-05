Российский аппарат возобновил работу в зоне поиска подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек — РИА Новости. Улучшение погодных условий позволило российскому подводному аппарату "Пантера Плюс" продолжить работу в зоне поисков пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан Хуан", сообщил во вторник официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Ранее сообщалось, что российские военные моряки приостановили обследование дна в районе поиска "Сан Хуана" из-за непогоды. Волнение моря достигало 3-4 баллов, что не позволяло осуществлять спуски необитаемого телеуправляемого подводного аппарата "Пантера Плюс" с борта морского буксира ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас".

"Метеорологические условия улучшились, ветер умеренный, это позволило то, что мы не могли сделать вчера – обследование с судна "Ислас Мальвинас", на котором находится российская "Пантера Плюс", — заявил Бальби. Он добавил, что в данный момент аппарат проверяет "металлический или не металлический объект, который обнаружило чилийское судно Cabo de Hornos на глубине 940 метров".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.