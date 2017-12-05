Российский аппарат возобновил работу в зоне поиска подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек — РИА Новости. Улучшение погодных условий позволило российскому подводному аппарату "Пантера Плюс" продолжить работу в зоне поисков пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан Хуан", сообщил во вторник официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
Ранее сообщалось, что российские военные моряки приостановили обследование дна в районе поиска "Сан Хуана" из-за непогоды. Волнение моря достигало 3-4 баллов, что не позволяло осуществлять спуски необитаемого телеуправляемого подводного аппарата "Пантера Плюс" с борта морского буксира ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас".
"Метеорологические условия улучшились, ветер умеренный, это позволило то, что мы не могли сделать вчера – обследование с судна "Ислас Мальвинас", на котором находится российская "Пантера Плюс", — заявил Бальби. Он добавил, что в данный момент аппарат проверяет "металлический или не металлический объект, который обнаружило чилийское судно Cabo de Hornos на глубине 940 метров".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.