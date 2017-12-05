Британская контрразведка заявила о предотвращении девяти терактов за год

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава британской службы контрразведки (Служба безопасности, МИ-5) Эндрю Паркер на заседании кабинета министров заявил, что власти предотвратили девять терактов за последний год, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя премьер-министра по итогам встречи.

Во вторник будет опубликован доклад органов безопасности о ситуации на фоне роста террористической активности в стране.

В нынешнем году в Великобритании произошли пять терактов. Самым крупным стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая, жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей.

Пять человек погибли, десятки получили ранения при наезде автомобиля на пешеходов на Вестминстерском мосту в марте. После наезда водитель нанес смертельное ранение полицейскому. В результате аналогичного инцидента на Лондонском мосту в июне погибли семь человек.

В ночь на 19 июня в результате наезда фургона на мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы из мечети на севере Лондона, погиб один человек, еще десять были ранены. 15 сентября в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел взрыв, в результате которого 19 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги.