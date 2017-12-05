Украинская компания отключила снабжение станции, подающей воду в Луганск

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Украинская компания "Луганское энергетическое объединение" из-за долгов отключила энергоснабжение Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неподконтрольной Киеву территории Луганской области, в частности, часть города Луганск и ряд близлежащих населенных пунктов, говорится в сообщении компании.

"Пятого декабря в 13.40 (14.40 мск) Луганское энергетическое объединение провело обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой (Киевом – ред.) территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты",- говорится в сообщении компании в Facebook.

При этом уточняется, что причиной отключения электроэнергии стал долг водоканала, который по состоянию на 1 декабря составляет более 162 миллионов гривен (6 миллионов долларов), накопленный самопровозглашенной Луганской народной республикой, так как она потребляет 90% добываемой воды. Отмечается, что в этом году Попаснянский водоканал оплатила чуть более 50% от начисления.

По данным компании, госпредприятие "НЭК" Укрэнерго" до сих пор не разрешило обесточить насосы Западной фильтровальной станции, которая подает воду преимущественно в населенные пункты на неподконтрольной Киеву территории. "

"Луганское энергетическое объединение" отмечает, что из-за отсутствия средств в течение года энергетики не смогли подготовиться к осенне-зимнему периоду, это уже проявляется в виде многочисленных аварий на электросетях, при этом существуют большие трудности с восстановлением электроснабжения. "При более экстремальных зимних погодных условиях такая ситуация приведет к многочисленным авариям и может привести к страшному техногенному и социально-экономическому коллапсу на территории Луганщины", — добавили в копании.