Саакашвили потребовал отставки Генпрокурора Украины и руководства СБУ

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко и руководства Службы безопасности страны.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и двинулись колонной к Раде с требованием рассмотреть вопрос об импичменте президента.

"Мы требуем немедленной отставки чудовища и предателя Луценко… а также увольнения руководства СБУ, которая исполняла эти преступные приказы", — заявил Саакашвили во вторник на митинге возле здания Верховной рады.

Митингующие одобрительно встретили призывы Саакашвили и скандировали "Отставка, отставка".

В Службе безопасности Украины ранее сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Украины Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.