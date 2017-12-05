Хуситы рассказали, когда освободят захваченных журналистов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы освободят журналистов, которых они удерживают в здании канала Yemen Today в Сане, после проведения следственных процедур, заявила РИА Новости член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Халима Джахаф.

"У меня нет точных сведений о журналистах, о том, кто они, но их будут удерживать какое-то время только для выяснения обстоятельств, их отпустят", — сказала Джахаф.

По ее словам, права журналистов не нарушаются. "Многие из тех, кого держали в заложниках и кого отпустили на свободу недавно, не жалуются на нарушения", — отметила член движения.

Второго декабря повстанцы захватили здание телецентра, где располагается офис Yemen Today. С этим каналом сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Он не выходит на связь уже двое суток.

Два источника сообщили РИА Новости, что корреспондент вместе с другими представителями прессы удерживается хуситами. Общее число задержанных — 41 человек. В воскресенье журналисты в знак протеста объявили голодовку.

Yemen Today считается связанным с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения "Ансар Алла". Канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве Салеха. Они следили за его передвижениями несколько дней. Бывший лидер страны погиб при перестрелке. Кроме того, по данным СМИ, хуситы ранили и взяли в плен его сына.