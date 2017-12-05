МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не допустит нового Майдана, и сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые во вторник направились к Верховной раде с требованиями импичмента президенту, скорее всего, будут блокированы, заявил РИА Новости политолог Александр Гусев.

Во вторник утром Саакашвили задержали правоохранители по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности", однако сторонники силой освободили политика, сейчас они идут к зданию парламента с требованиями импичмента. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича и направлены на свержение государственной власти на Украине.

"Положение дел усложняется в связи с тем, что у Саакашвили достаточно много сторонников, это показали события сегодняшнего утра у его дома, когда они не давали СБУ по сути действовать в рамках закона. Сейчас все осложняется тем, что сторонники движутся в сторону Рады и ситуация может выйти из-под контроля. Здесь, конечно, очень много будет зависеть от действий Петра Порошенко, потому что понятно, что все действия Саакашвили направлены на дестабилизацию политической обстановки в стране, что привело бы в конечном итоге к свержению Порошенко. Это может быть импичмент, может быть и вооруженный конфликт. Ведь в ситуацию вовлечены в том числе вооруженные люди, которые прошли горнило АТО", — отметил эксперт.

По его словам, у Порошенко "нет другой возможности, кроме как силовым путем предотвратить возможный государственный переворот".

"Потому что Порошенко извлек серьезные уроки из первого Майдана по поводу того, что нужно делать, а что не нужно делать. У Порошенко, с одной стороны, развязаны руки, он не будет сидеть и ждать, пока за ним придут, как пришли за Януковичем, поэтому он, мне кажется, пойдет по силовому варианту. Сейчас группа сторонников Саакашвили будет блокирована со всеми вытекающими последствиями", — уверен эксперт.