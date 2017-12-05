Выходцу из Туниса в Польше грозит пожизненное заключение за убийство поляка

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Обвиняемому в убийстве поляка выходцу из Туниса грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщает агентство РАР.
Изначально прокуратура предъявила обвинения в убийстве обоим иностранцам. В конечном итоге владельцу бара она изменила обвинение на более мягкое: участие в драке и неоказание помощи пострадавшему, говорится в материале.
"Прокуратура направила в окружной суд в Сувалках обвинительное заключение в отношении выходца из Туниса, обвиняемого в убийстве в Элке в новогоднюю ночь 21-летнего мужчины", – пишет агентство.
В конце прошлого года после убийства в Элке прошли массовые беспорядки. Толпа местных жителей собралась у кафе, возле которого произошло убийство, выкрикивали националистические лозунги, закидали помещение камнями, выбили стекла, попытались уничтожить находящееся внутри оборудование и в конечном итоге подожгли помещение. Когда на место прибыла полиция, агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей. Затем разъяренная толпа направилась ко второму кафе, принадлежащему тому же предпринимателю, которое также сожгла.
В связи с беспорядками были задержаны несколько десятков человек.