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ФБР потребовало изъять оружие у четырех тысяч американцев

11:3605.12.2017
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© Fotolia / FrameAngelПистолет. Архивное фотоПистолет. Архивное фото
© Fotolia / FrameAngel

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ФБР выдало 4170 запросов на изъятие оружия у американцев, которые не прошли проверку биографических данных, сообщается в докладе подразделения Бюро по проверке на наличие правонарушений за прошлый год.

Цветы у блокпоста, где сотрудники правоохранительных органов работают на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017
© AP Photo / Eric Gay
Мнение: после трагедии в Техасе все споры об оружии в США "уйдут в песок"

Результаты проверок показали, что несколько тысяч людей не могут владеть оружием из-за криминального прошлого, психических заболеваний или других проблем. По данным СМИ, это самый масштабный запрос на отзыв оружия за последние десять лет.

Система ФБР по проверке на наличие правонарушений контролирует продажу миллионов единиц оружия каждый год. Проверку биографических данных покупателя оружия необходимо завершить за три дня. Тем не менее, если проверка не была закончена за 72 часа, покупатель имеет право приобрести оружие. Позднее ФБР может принять решение об отзыве и направляет соответствующий запрос в управление по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и вооружений.

Требования о возврате поступили на фоне роста продаж оружия и участившихся случаев массовой стрельбы. По данным CNN, в этом году ФБР провело 203 тысячи проверок покупателей оружия в ходе распродаж "Черной пятницы (Black Friday), в прошлом году — 185 тысяч.

Пять самых массовых инцидентов со стрельбой произошли в США, начиная с 2007 года, три из их числа — за последние пять лет, два — в последние три месяца. Так, в апреле 2007 года при стрельбе в Виргинском политехническом институте погибли 32 человека, стрелявший Чо Сын Хи покончил с собой. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланза убил 20 детей в возрасте от шести до семи лет, а также шесть взрослых в школе в Коннектикуте. Ланза также застрелил собственную мать и покончил с собой. В июне 2016 года житель Орландо Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив 49 человек. Полиция застрелила нападавшего. Самый массовый случай стрельбы произошел 1 октября 2017 года. Стивен Пэддок открыл в Лас-Вегасе огонь по толпе, собравшейся на концерт. В Лас-Вегасе погибли 58 человек, более 500 получили ранения.

В результате стрельбы 5 ноября в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио в Техасе 25 человек погибли, около 20 были ранены. Как установлено, стрельбу по прихожанам из полуавтоматического оружия открыл Девин Келли. В последующем после автомобильной погони и перестрелки с местным жителем Келли покончил с собой. Ранее СМИ сообщали о том, что ВВС США не выполнили необходимые процедуры, предписанные Пентагоном, и не сообщили ФБР о прошлом стрелка из Техаса, поэтому ему удалось приобрести оружие.

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