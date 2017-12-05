ВСУ обстреляли территорию ЛНР 11 раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (56)

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Украинские силовики одиннадцать раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Калиновка, Лозовое, Логвиново, Первомайск и район КПП "Станица Луганская". Всего по территории республики было выпущено около 220 мин и снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.