NewsOne сообщает, что радикалы разбирают баррикады около здания телеканала

Радикалы у заблокированного входа к зданию телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017

Радикалы у заблокированного входа к зданию телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Радикалы, которые блокируют доступ в офис украинского телеканала NewsOne в Киеве, начали разбирать баррикады, сообщается в понедельник на сайте телеканала.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Аваков призвал радикалов прекратить блокирование здания NewsOne в Киеве, а владельцев телеканала — "прекратить провоцировать людей", он пообещал, что полиция предпримет необходимые действия "в пределах компетенции".

"Молодые люди, которые блокировали центральный въезд на территорию бизнес-центра, в котором находится телеканал NewsOne, начали разбирать мешки. Радикалы объяснили это тем, что они "с уверением отнеслись к просьбе министра Авакова", — говорится в сообщении.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистов. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

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