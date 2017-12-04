США призвали Пакистан усилить борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. США призывают Пакистан удвоить усилия по борьбе с терроризмом и боевиками, орудующими в их стране, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт по итогам визита главы оборонного ведомства Джеймса Мэттиса в эту страну.

"В Исламабаде министр Мэттис встретился с премьер-министром Шахидом Хаканом Аббаси и министром обороны Куррамом Дастагир Ханом. Министр Мэттис также встретился с начальником сухопутных войск генералом Камаром Джаведом Баджвой и генеральным директором разведывательной службы межведомственных служб генерал-лейтенантом Навидом Мухтаром", — сообщила Уайт.

Представитель Пентагона отметила, что Мэттис "подчеркнул важную роль, которую Пакистан может играть в работе с США и другими странами для ускорения мирного процесса в Афганистане, что принесет стабильность и безопасность в регион".

"Министр повторил, что Пакистан должен удвоить свои усилия по противостоянию боевикам и террористам, действующим внутри страны", — отмечается в распространенном заявлении.

Мэттис завершит свой визит в Кувейте 5 декабря, где он встретится с эмиром и другими лидерами страны.