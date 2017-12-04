Sputnik делает все для выяснения судьбы пропавшего в Йемене корреспондента

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Агентство Sputnik делает все возможное для выяснения судьбы своего внештатного корреспондента, пропавшего в Йемене после захвата телецентра в Сане, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Sputnik.

"Мы делаем все возможное, чтобы выяснить судьбу и найти нашего внештатного корреспондента в Йемене, который пропал после того, как повстанцы захватили здание телецентра в Сане, где он на тот момент находился вместе с другими журналистами", — заявили в пресс-службе Sputnik.

Ранее сообщалось, что внештатный корреспондент Sputnik в Йемене пропал и уже сутки не выходит на связь после захвата повстанцами-хуситами здания телецентра в Сане. В последний раз он выходил на связь примерно в 14.30 мск в минувшее воскресенье. Журналист является гражданином одной из арабских стран.

Повстанцы в минувшую субботу захватили здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент, и удерживают около 40 журналистов. Журналисты объявили в воскресенье голодовку в знак протеста.

Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла".

Данный канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки.

Кроме того, повстанцы-хуситы в Йемене ранили и взяли в плен сына убитого ими экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.

Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзникам.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" в 2012 году он принял сторону хуситов в восстании против нового правительства, начавшемся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвовали единым фронтом в войне против правительственных сил и поддержавшей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.