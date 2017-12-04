Глава МИД Ирана заявил о прогрессе в вопросе правового статуса Каспия

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о прогрессе в вопросе о правовом статусе Каспийского моря, передает агентство IRNA.

Глава МИД Ирана, прибывший в понедельник в Москву, примет участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств, которая пройдет 4-5 декабря.

"За прошедшие 2-3 дня были проведены специальные заседания экспертов для подготовки к встрече министров (иностранных дел — ред.). Сегодня и завтра будет проведено заседание министров для подготовки к саммиту глав", — приводит слова министра агентство IRNA.

Зариф отметил достигнутый прогресс в обсуждении Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщив, что сторонам удалось согласовать 12 документов. "Во многих сферах было достигнуто согласие, однако, как я сказал, мы должны договориться по содержанию конвенции", — сообщил Зариф.

Он отметил, что среди вопросов, по которым удалось достичь согласия, — недопущение присутствия иностранных военных сил в Каспийском море.

Как ранее заявил МИД РФ, Москва считает приоритетом скорейший выход на согласованный текст конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В качестве главной задачи совещания МИД РФ выделил подготовку к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту.