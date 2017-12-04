В Киеве назвали бессмысленным разминирование в Донбассе

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш считает бессмысленным разминирование территорий вдоль линии разграничения в Донбасс до окончания военной операции, передает агентство "Украинские новости".

"До тех пор, пока конфликт продолжается, нет смысла тратить средства, вблизи линии (разграничения — ред.) разминировать все время… Потом эта территория вновь становилась загрязненной (минами — ред). Один доллар, потраченный на минирование или два доллара, требует приблизительно одну тысячу долларов на все процедуры полного разминирования", — цитирует Черныша агентство.

По его словам, разминирование участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства, предусмотрено в плане развития данных территорий.