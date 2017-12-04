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Порошенко заявил о недопустимости блокировки NewsOne

Сюжет:
Блокирование здания телеканала NewsOne в Киеве (29)
17:2804.12.2017
(обновлено: 17:36 04.12.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne, который в воскресенье заблокировали радикалы. Он назвал недопустимым любое давление на СМИ.

Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Радикалы второй день блокируют NewsOne в Киеве, полиция не видит нарушений

"Также недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах, как оценка Революции Достоинства (так на Украине называют "евромайдан" — ред.)", — написал он в Facebook.

Порошенко призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания повысить эффективность работы по регулированию медиапространства.

Прекратить провокации

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал радикалов разблокировать здание телеканала NewsOne в Киеве, а владельцев телеканала — "прекратить провоцировать людей".

Ирина Геращенко. Архивное фото
© Фото : Верховная рада Украины
Вице-спикер Рады считает, что блокировка NewsOne несовместима с демократией

"Нацполиция примет решение… в пределах компетенции", — написал глава МВД в своем микроблоге в Twitter.

Ранее руководства телеканала заявило, что в сложившейся ситуации виноваты власти и что происходящее — наступление на свободу слова. NewsOne попросил Авакова и Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

"Мы обратились ко всем международным правозащитным организациям, посольствам и ждем реакцию", — заявил исполнительный продюсер телеканала Голованов в эфире телеканала NewsOne.

За помощью к ЕС и США

Сам владелец телеканала, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев, заявил, что намерен обращаться в различные инстанции не только на Украине, но и за рубежом.

Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Политолог: акция у канала NewsOne станет тестом власти на свободу слова

"Про эту интересную ситуацию будут незамедлительно поставлены в известность еврокомиссары, Госдепартамент США, иностранный дипломатический корпус на Украине и прочие инстанции, чьими руками всё происходящее в стране было создано. При этом мы будем добиваться, чтобы правоохранительные органы Украины, содержащиеся из наших налогов, хотя бы попытались сделать свою работу", — написал Мураев на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что происходящее у здания телеканала "лучше всего показывает свободу слова и демократию" на Украине, где власть, по его словам, может переизбраться. Только если все СМИ замолчат, а оппозиция будет раздавлена.

Радикалы у заблокированного входа к зданию телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: блокаду телеканала NewsOne в Киеве устроили "не просто добровольцы"

Нарушение свободы слова

О том, что атака на NewOne нарушает свободу слова, заявили также во фракции партии "Оппозиционный блок". Депутаты потребовали привлечь к ответственности причастных к блокированию телеканала.

"Блокирование телеканала NewsOne — нарушение свободы слова и демократии… Мы требуем привлечь к ответственности всех причастных к его незаконному блокированию. Мы требуем расследовать все преступления против журналистов и свободы слова в Украине и привлечь виновных к ответственности", — говорится в заявлении партии на ее сайте.

Сбить протестную войну

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, блокирование NewOne — попытка властей ослабить протесты в преддверии предстоящих в 2019 году выборов центральных органов государственной власти.

Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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В NewsOne заявили, что за блокированием офиса стоит администрация Порошенко

"Фактически — это попытка сбыть протестную волну, которую сегодня поднимает Саакашвили, стратегически — это зачистка информационного поля и любого альтернативного политического мнения в преддверии выборов 2019 года", — сказал Бортник РИА Новости.

По мнению политолога, этими действиями власть фактически отказывается от политики евроинтеграции и политической поддержки запада.

Блокирование телеканала

Радикалы, заблокировавшие телеканал, заявили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от Мураева, который ранее назвал "евромайдан" госпереворотом.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции протеста Марш за импичмент в Киеве. 3 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили приехал "на помощь" к офису заблокированного телеканала NewsOne

"Мы сказали, чего хотим. Пока (Мураев. — прим. ред.) не извинится за то, что опозорил Евромайдан, никто убирать отсюда ничего не будет", — заявил участник блокады.

В понедельник они заложили въезд к телеканалу мешками с песком и деревянными поддонами, соорудив двухметровое заграждение. Кроме того, демонстранты перекрыли въезд колючей проволокой и деревянными конструкциями, напоминающими противотанковый еж. Однако второй пешеходный проход остается открытым, желающие могут пройти к зданию телеканала и выйти из него.

Возле заграждения демонстранты поставили металлическую бочку, в которой развели огонь. Большинство участников блокады сидят возле бочки, пьют чай и беседуют. Некоторые греются в микроавтобусе, стоящем рядом. Полицейские не препятствуют блокированию. Обстановка у здания телеканала спокойная.

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© 2017 Associated Press
Мешки с песком и колючая проволока: в Киеве радикалы заблокировали канал NewsOne
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