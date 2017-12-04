Журнал Time опубликовал имена претендентов на звание "Человек года"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американский журнал Time опубликовал имена десяти финалистов на получение звания "Человек года" по версии издания, среди них президент США Дональд Трамп.
Среди политических фигур в списке оказались северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман и спецпрокурор по "российскому делу", экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
В список также включен Трамп, который ранее заявлял, что отказался от предложения журнала во второй раз стать "Человеком года".
Победителя рейтинга и обладателя звания "Человек года" журнал объявит 6 декабря.
"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.