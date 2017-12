Журнал Time опубликовал имена претендентов на звание "Человек года"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американский журнал Time опубликовал имена десяти финалистов на получение звания "Человек года" по версии издания, среди них президент США Дональд Трамп.

В рейтинг журнала вошли основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос, американская режиссер Пэтти Дженкинс, чей фильм "Чудо-Женщина" смог побить рекорды в прокате, и игрок в американский футбол Колин Каперник, отказавшийся стоять во время исполнения американского гимна в качестве протеста против жестокости полиции в США.

Среди политических фигур в списке оказались северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман и спецпрокурор по "российскому делу", экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

В список также включен Трамп, который ранее заявлял, что отказался от предложения журнала во второй раз стать "Человеком года".

Издание также включило в список движение так называемых Dreamers ("Мечтатели") — молодых людей, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители. Американскую программу, ограничивающую их депортацию, отменила администрация Трампа. Одну из позиций в рейтинге заняло движение Me Too, которое зародилось после того, как New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

Победителя рейтинга и обладателя звания "Человек года" журнал объявит 6 декабря.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.