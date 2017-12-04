Силовики 210 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики 210 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 1 тысячи мин и снарядов, заявил в понедельник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"В период с 27 ноября по 4 декабря украинские силовики 210 раз нарушили режим прекращения огня… Всего по территории республики было выпущено 1064 мин и снарядов, что составило около 17 тонн боеприпасов. В результате обстрелов повреждения получили 13 домостроений", — сказал он.

Кроме того, по словам Якубова, украинские силовики трижды за прошедшую неделю подвергали обстрелам "район линии электропередачи, питающей населенные пункты Красный партизан и Верхнеторецкое".