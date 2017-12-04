"Свят-свят": Ющенко опроверг слухи о своем выдвижении в президенты Украины

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не собирается баллотироваться на следующих выборах главы государства."112 Украина" Ющенко спросили, соответствуют ли действительности слухи, что он пойдет на выборы при поддержке США. На это бывший президент ответил: "Свят-свят-свят" и отрицательно помахал головой.
"Выборы — это такая штука, когда очень часто побеждают те, кто не имеет плана, доктрины, кто занимается другими вещами, а не тем, о чем, на мой взгляд, надо было бы беспокоиться, если мы говорим об обычной украинской власти", — добавил Ющенко.
В конце октября Ющенко заявил, что был успешным президентом и что ему были бы не лишними "следующие пять лет… чтобы продолжить, углубить этот курс". Некоторые СМИ истрактовали это заявление как намек на планы баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году.