"Свят-свят": Ющенко опроверг слухи о своем выдвижении в президенты Украины

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не собирается баллотироваться на следующих выборах главы государства.

В ходе программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" Ющенко спросили, соответствуют ли действительности слухи, что он пойдет на выборы при поддержке США. На это бывший президент ответил: "Свят-свят-свят" и отрицательно помахал головой.

"Выборы — это такая штука, когда очень часто побеждают те, кто не имеет плана, доктрины, кто занимается другими вещами, а не тем, о чем, на мой взгляд, надо было бы беспокоиться, если мы говорим об обычной украинской власти", — добавил Ющенко.

В конце октября Ющенко заявил, что был успешным президентом и что ему были бы не лишними "следующие пять лет… чтобы продолжить, углубить этот курс". Некоторые СМИ истрактовали это заявление как намек на планы баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году.