Родные жертв теракта в Берлине пожаловались на недостаточную господдержку

БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. "Критическое письмо" от родственников погибших и пострадавших при прошлогоднем теракте в Берлине поступило в ведомство канцлера, Ангела Меркель 18 декабря проведет с ними встречу, которая была запланирована еще до этого обращения, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Это обращение поступило в ведомство канцлера, оно было изучено и оценено с большим уважением", — сказал Зайберт.

Он добавил, что это "критическое письмо". По словам Зайберта, с родственниками погибших и пострадавших скоро встретится канцлер Меркель.

"Встреча состоится 18 декабря во второй половине дня", — сказал Зайберт. Он добавил, что "приглашения были разосланы раньше", чем в ведомство канцлера поступило "критическое письмо" от родных жертв, которые пожаловались на недостаточную поддержку со стороны государства.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство"*.