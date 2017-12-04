ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой "АТО", — заявил он.

По данным Народной милиции, в район подконтрольного силовикам населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе прибыли четыре БТР и два грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом. "В районе населенного пункта Орехово были зафиксированы две калибра 122 миллиметра самоходные артустановки "Гвоздика" из состава 58 бригады ВСУ", — сказал Марочко.

Он заявил, что за сутки "по территории республики было выпущено более 60 снарядов, мин и гранат". Ситуация в зоне ответственности Народной милиции "имеет тенденцию к обострению", добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.