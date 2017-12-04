Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 19-22 декабря

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Парламент Украины рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "страной-агрессором", на следующей пленарной неделе — 19-22 декабря, заявил в понедельник спикер Верховной рады Андрей Парубий.
"После консультаций, в том числе с дипломатами, рекомендуется законопроект рассмотреть на следующей неделе и, возможно, даже начать с него пленарную неделю, поскольку он является достаточно масштабным, около 700 правок. Его рассмотрение, очевидно, займет целый день. Есть рекомендации, чтобы мы его рассмотрели в спокойной атмосфере, а не накануне бюджета", — сказал Парубий в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций.
Депутатская фракция "Народный фронт" в ходе заседания настаивала на принятии закона на текущей неделе. "Народный фронт" требует как можно скорее принять закон о возобновлении территориальной целостности нашего государства. На этой неделе уже будет два месяца, как этот законопроект принят в первом чтении. "Семнадцатого ноября наш комитет рекомендовал принять этот законопроект во втором чтении. Мы требуем внести законопроект в сессионный зал для окончательного принятия", — сказал замглавы фракции Андрей Тетерук.
В ближайший четверг депутаты планируют приступить к принятию госбюджета на 2018 год.
Парламент Украины утвердил документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.